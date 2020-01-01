Killa Hakan’dan tepki çeken hareket!

Ünlü rapçi Killa Hakan, 2019’u evinin camından silahla havaya ateş ederek uğurladı. Daha önce de evinin camında silah kullanan Killa Hakan’ın bu görüntüleri tepki çekti.

Killa Hakan, uzun zamandır haberlere konu olan ve birçok kişinin tepki gösterdiği bir olaya imza attı. Geçtiğimiz sene yılbaşı gecesi sorumsuz bir şekilde camdan ateş ederek yeni yılı kutlayan Killa Hakan, tepki toplayan hareketini bu sene de gerçekleştirdi. Killa Hakan’ın yaptığı bu davranış sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplarken şarkıcı Simge Sağın, yaptığı yorumla şaşkınlık yarattı.

SİMGE SAĞIN’DAN ŞAŞIRTAN YORUM!

Popçu Simge, Killa Hakan’ın Instagram sayfasına “İyi seneler büyüksün” yorumunu yaptı.