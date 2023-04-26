Kilo ve Beden Şekli İle Gelen Yeme Bozukluğu

Yeme bozuklukları her kadını ya da erkeği etkilese de genellikle, kadınlarda 15 – 24 yaş arasında daha sık rastlanabilen psikolojik rahatsızlıktır. Yeme bozukluğu çoğu zaman beden ve kilo olarak algılansa da ruhen etki eden bir durumdur. Yani yeme bozukluğu gösteren bir kişide altta yatan başka sorunlar olduğunu göstermektedir. Bu sorunlarla baş edilmediğinde bazı yeme bozukluğu davranışlarında bulunmaktadırlar.

Yeme bozukluğunun dört alt başlığı vardır. Bunlar;

Bulimia

Kontrolsüz yeme

Diğer tanımlanmış yeme bozukluğu

Anoreksiya nevroza

Çoğumuzun bazı dönemlerden benden şekli ya da kilosu bakımından şikayet ettiğimiz olmuştur. Bunun nedenlerinden biri de medyada gördüğümüz mankenlerin bedenleri, çocukken bize oynatılan Barbie bebeklerle çevrili bir dünya da algı olarak ‘güzellik’ kavramını uzun ve zayıf olarak nitelenmektedir. Bu algı çerçevesinde bakılacak olursa bu ya da başka özel sebeplerden dolayı kişi de yeme bozuklukları görülmesi olasıdır. Bu düşünce ışığında olumsuz beden algısına sahip olmak kendilerinde öz saygısını yitirmesine, güvenin azalmasına neden olmaktadır. Erkekler de tıpkı bu durum gibi zayıf olma, V şeklinde bir vücut geliştirmeyi arzulamaktadırlar.

Yeme bozukluğunda ister kadın ister erkek olsun genellikle kendi fiziksel özellikleri hakkında abartılı şeklide endişelenmektedirler. Kilo ya da bedenlerinde en ufak bir farklılıkla birlikte çok fazla tepki verir ve saatlerce üzülmelerine sebep olmaktadır. Bu yüzden sürekli plan yaparlar ve nasıl kilo vereceklerini düşünürler. Kaygılarını yatıştırmak için uğraştırkları için kısır döngü şeklinde yıllarca devam edebilir. Bu da sağlıksız alışkanlıklar geliştirmelerine neden olmaktadır. Aynı zamanda yeme bozukluğu olan kişiler çok fazla tartılır, ayna da fiziksel olarak kotroller, mezura ile ölçüm yaparlar. Kontrol sürekli onlarda olmalarını isterler.

Kilo ve beden şekillerinde oluşan kaygılar insanlarla ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Vücudunun bir kısmını saklamak isterler, partilere katılmak istemezler (partide yiyip içilme olduğu için), fiziksel olarak olumsuz bir eleştiriye karşı korku içerisindedir. Bu da etrafındaki insandan kendini soyutlamasına ve başka bir takım sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu tür vakalarda genellikle depresyon ve anksiyete semptomlarında artış gözlemlenmiştir. Ya da tam tersi de olmaktadır. Depresyon bazı durumlarda yeme bozukluğuna sebep olduğunu da söyleyebilir. Bu dururmların psikoterapi ile baş edilebilecek sorunlar olduğu unutlmamalıdır.