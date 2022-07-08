Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik, yer yer durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti.

Kilometrelerce oluşan araç trafiği havadan görüntülendi. Yoğunluk karşısında trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

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