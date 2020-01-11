Kilyos’ta bir balıkçının cesedine ulaşıldı

Dün sabah saatlerinde Glard-2 isimli Rus bandıralı tankerle Kilyos açıklarında çarpışan balıkçı teknesi batmış teknedeki 6 mürettebattan 3’ü çevredeki gemiler tarafından tarafından kurtarılmış 3’ü ise tekneyle beraber sulara gömülmüştü.

Kazanın hemen ardından kayıp 3 kişi için arama çalışmaları başlatılmış ve dün öğlen saatlerinde balıkçıların içinde bulunduğu batık TCG Alemdar gemisi tarafından tespit edilmişti.

Üç balıkçının cansız bedenlerini sudan çıkarmak için yapılan çalışmalara gece saatlerinde ara verilmişti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda bir balıkçının cansız bedenine ulaşıldığı ve su yüzüne çıkarıldığı bilgisi verildi.