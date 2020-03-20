Kim bu radikal örgütler? – 18 Dakika (20 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Koronavirüs önlemlerini masaya yatırdı. 18 Dakika’da MSB’nin ‘radikal unsurlar’ tanımı eleştirildi. Koronavirüs paketinden çıkanlar da Kongar ve Yanardağ’ın gündemindeydi. Tele1'e destek olmak için:

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