Kim Jong-un’dan gündem olan kıyafet seçimi: İçindeki Hitler’i yansıtıyor

11 Ekim’den bu yana ilk kez kameralar karşısına çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıyafet seçimiyle uluslararası medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak da krize sürüklenen Kuzey Kore’de Devlet Başkanı Kim Jong-un, kamuoyu önüne eskisine oranla çok daha az çıkıyor.

Halkına kıtlık uyarısı yapan ve yiyecek, giyecek ve barınma sorununun çözülmesi için yetkililerine talimat veren Kim Jong-un, 11 Ekim’den bu yana ilk kez kameralar karşısına çıktı.

2014’ten bu yana ilk kez bu kadar uzun süre gözden kaybolan ve kısa süre içinde zayıflamasıyla sağlık sorunları yaşadığı da sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki Kuzey Kore lideri, kıyafet seçimiyle dikkat çekti.

Samjiyon kentindeki çalışmaları inceleyen Kim Jong-un deri kabanı, Alman diktatör Adolf Hitler’i anımsattı. İngiliz basını, Kim Jong-un’un söz konusu stilini, “İçindeki Hitler’i yansıtıyor” şeklinde yorumladı.

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