Kim Kardashian, artık West soyadını taşımak istemiyor

Kim Kardashian, Kanye’nin kendisine geri dönmesi için yalvarmasından birkaç saat sonra yasal olarak bekâr olmak ve kızlık soyadını geri almak için başvuruda bulundu.

Sozcu.com.tr

Eğlence dünyasının ünlü çifti bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde. Kim Kardashian ve Kanye West yolları ayırmış olsalar da henüz boşanmış değiller. Kardashian’ın, komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başlaması üzerine West henüz boşanmadıklarını tüm dünyaya duyurmuş ve Kardashian’ın kendisine geri dönmesini istemişti. Ancak Kardashian ayrılık konusunda kararlı görünüyor.

41 yaşındaki SKIMS patronu, TMZ’nin haberine göre bir yargıç tarafından imzalanırsa onu yasal olarak bekâr bir kadın yapacak belgeleri cuma günü sundu. Habere göre; Kim, kızlık soyadının geri getirilmesini istiyor. Bu da KKW Beauty ve KKW kokusu gibi işlerine evlendikten sonra kullanmaya başladığı West soyadının baş harfini kullanmasına rağmen West’i bırakmak anlamına geliyor.

Kardashian, ünlü avukat Laura Wasser aracılığıyla boşanma sürecindeyken bekar olarak hayatlarına devam etmesi ve diğer sorunları farklı bir zamanda çözülmesini istiyor.

Kardashian’ın bu hamlesi, Kanye West’in Drake ile verdiği bir konser sırasında ayrı olduğu karısına, geri dönmesi için yalvarmasından birkaç saat sonra geldi. Ye, özellikle onu hedef alan Runaway’i söyledi: “Bana geri dönmene ihtiyacım var Kimberly” dedi.

Kim Kardashian ve Kanye West, 2014’te Floransa’daki Forte di Belvedere’de evlendiler. Ancak iddialara göre Temmuz 2020’de Kanye West’in Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için aday olmaya karar vermesi ve Kardashian’ın hamileliğini sonlandırmak için kürtaj olmasını istemesi gerginliğin başlangıcı oldu.

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