Kim Kardashian buzdolabını göstermeye doyamıyor

Kim Kardashian geçen hafta içinde sadece süt ve su olan buzdolabının önünde çekilmiş fotoğrafını gören takipçilerinin “Çocuklarını sütle mi besliyorsun?” tepkileriyle karşılaşınca evindeki dev buzdolabını göstererek cevap vermişti. Kardashian şimdi de evinin spor salonundaki 4 adet buzdolabıyla gündeme geldi.

Relity şov yıldızı Kim Kardashian gösterişinden vazgeçmiyor.

Geçen hafta Instagram hesabında takipçilerine yaptığı mutfak ve buzdolabı turuyla görenleri şaşkına çeviren ünlü isim, buzdolabı turuna bugün de devam etti.

ABD’nin California eyaletindeki Hidden Hills’te 60 milyon dolarlık evinde yaşayan Kardashian, sosyal medya hesabından sabah sporuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Ardından son anda aklına gelmiş olmalı ki, evinin içinde yer alan spor salonundaki buzdolaplarını “Bir başka buzdolabı alarmı” notuyla göstermeyi de ihmal etmedi.

Kardashian turuna, “Arkadaşlar size spor salonumda da buzdolabım olduğunu söylemiş miydim? Sizi uyarıyorum içinde sadece su var ama merak ediyorsanız diye söylüyorum spor salonumda da buzdolabı var” şeklinde seslendi. Dolabın içinin su, meyve suyu ve organik sütle dolu olduğu görünürken Kardashian bir anda, dolap çekmecelerini gösterdiği sırada, “Geçen sefer söylemeyi unutmuştum, bunlar buzdolapları arkadaşlar” dedi.

Kim Kardashian’ın bu gösterişine bazı takipçileri israf olarak baksa da, bir başka kesim de görüntülerden gayet memnun. Twitter’da buzdolapları hakkında bir kişi, “Şu buzdolabının karbon ayak izini hayal edin” derken, bir başka kullanıcı ise “Kim’in mutfağını sevdim. Ben de istiyorum” şeklinde yorum yaptı.