Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Paris’te her yıl düzenlenen ve 200’den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?

Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam “Paris’te her yıl düzenlenen ve 200’den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?” sorusu soruldu. İşte sorunun yanıtı…

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Paris’te her yıl düzenlenen ve 200’den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Bir yıl boyunca hangisini tedarik eder? sorusu izleyicilerde merak uyandırdı.

Paris’te her yıl düzenlenen ve 200’den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?

A. BAGET

B. KRUVASAN

C. MAKARON

D. EKLER

Doğru cevap: A. BAGET