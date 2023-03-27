Kim Min-Jae için dev talip, dev bonservis! Paylaşılamıyor…

Vitor Pereira ilk döneminde olduğu gibi ikinci Fenerbahçe macerasında da başarılı olamadı. Fakat Portekizli hocanın takıma kazandırdığı isimler Sarı-Lacivertliler’e değer katmaya devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel’i birer beke dönüştüren ve iki oyuncudan da maksimum verim alan Pereira; Kim Min-Jae ve Miguel Crespo gibi bizzat istediği isimleri Kanarya’ya transfer etmişti. Tecrübeli hoca, Arda Güler’e de şans vermişti.

Rekor kırarak gitti

Pereira’yla geçen sezon tamamlanmadan yollar ayrılırken Kim Min-Jae rekor kırarak transfer oldu. Elvir Baljic (21 milyon Euro) ve Vedat Muriqi’den (20 milyon Euro) sonra 18.05 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Kanarya’ya en çok bonservis kazandıran isim olan Güney Koreli savunmacı o kadar talibin arasından Napoli’yi seçmişti.

Mourinho: Kim’i istedim, alamadık! Şimdi en üst seviyede

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’ne hem de Serie A’ya damga vuran Napoli tüm dünyada ses getirirken Kim Min-Jae de tüm dikkatleri üzerine çekti. Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham’ı çalıştırırken Kim Min jae’yi transfer etmek istediğini açıklamıştı. Portekizli ünlü teknik adam, 26 yaşındaki stoper için, ‘FaceTime’da onunla konuştum ancak Tottenham bana yardımcı olmadı. 5 milyon Euro teklif etmiştik, Fenerbahçe 10 milyon Euro istedi. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı” dedi.

‘Benim için dünyanın en iyi stoperi’

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de yıldız oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler söylemişti. Spalletti Güney Koreli stoper için, ‘Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi. Koşmaya başladığında beş saniyede rakip ceza sahasına girebiliyor. Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede’ ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe’den sezon başında Napoli’ye transfer olan Kim Min Jae’nin sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Kim Min-Jae, 2023 Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro’ya serbest kalabilir. Napoli kulübü Kim Min Jae’nin sözleşmesinde yer alan bu maddeyi değiştirmek için oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Kim Min-Jae, Napoli’ye transfer olmadan önce Tottenham ve Rennes gibi kulüplerin gündemine gelmişti.

65 milyon Euro…

İtalyan basını da Kim Min Jae’nin yükselen performansı sonrası Napoli’nin oyuncuyla yapılan sözleşmede yer alan maddenin değiştirilmesi için görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti. De Laurentiis, 48 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini 65 milyon Euro’ya yükseltmek için yeni bir teklif hazırladı.

Fransızlar devreye girdi

Son dönemde başta Manchester United olmak üzere birçok İngiliz deviyle adı anılan tecrübeli savunmacı için dev bir takım da yarışa dahil oldu: PSG… Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi süperstarları kadrosunda bulunduran Fransız ekibi Kim için devreye girdi.

Temmuz’a kadar işi bitirmek istiyorlar

Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Başkent temsilcisi, Inter’le sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Milan Skriniar’la şimdiden anlaşsa da bir stoper daha transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk hedef Min-Jae. PSG yetkilileri, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde yazan madde nedeniyle Temmuz ayına kadar geçerli olan 48 milyon Euro’luk bedelle transferi bitirmek istiyor.

Piyasa değeri 50 milyon Euro

Bu konuda Napoli’nin sözleşme yenileme çalışmalarından haberdar olan Fransızlar elini çabuk tutmayı hedefliyor. Bu sezon 35 maça çıkan ve sezonun flaş ekibi Napoli’nin en önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri de 50 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.