Kim Min-Jae’nin Premier Lig transferine büyük engel: Menajeri açıkladı!

Fenerbahçe’ye Çin’in BJ Guoan takımından transfer olan Koreli oyuncu Kim Min-Jae, gösterdiği etkili performansın ardından Serie A takımlarından Napoli’nin yolunu tuttu. Koreli oyuncu, Serie A’da etkili performansını daha iyi bir seviyeye çıkararak Napoli tarihinin 3. şampiyonluğuna büyük bir katkıda bulundu ve takımın en önemli parçalarından birisi oldu.

Serie A’da gelen şampiyonluğun ardından dev takımların radarına giren Kim Min-Jae için en ciddi rakip şimdilik Premier Lig devi Manchester United…İngiliz devi, koreli stoperi kadrosuna katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Kim Min-Jae’nin geleceğiyle ilgili sorular artarken menajeri, transfer konusuna açıklık getirdi.

MENAJERİ KONUŞTU

Star News Korea’ya konuşan Kim Min-jae’nin menajeri, Koreli stoperin önümüzdeki yaz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Manchester United’ın Güney Koreli defans oyuncusuyla Napoli’ye gitmeden önce de ilgilendiğinin altını çizen menajer, şu anda ilgilenmeleri gereken daha önemli konular olduğunu vurguladı. Kim Min-Jae’nin bu sezona odaklandığını belirten menajer, oyuncusunun United’ın durumunu da yakından takip ettiğini belirtti.

Kim Min-Jae’nin, bonservisinde yaz transfer döneminde etkin olacak yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir bedel bulunuyor. Ancak United, Koreli stoperi diğer Avrupa devlerinin elinden kapmak için 60 milyon Euro’yu gözden çıkarabilir.

Napoli, Serie A’daki bir sonraki mücadelesinde, Şampiyonlar Ligi finalisti Inter ile 21 Mayıs’ta kendi evinde karşılaşacak.

“HALLETMEMİZ GEREKİYOR”

Koreli stoper hakkında konuşan menajer şunları söyledi: “Manchester United ile bir anlaşma yaptığımız doğru değil. Kim, şimdilik gelecek sezon hangi takımların Şampiyonlar Ligi’nde olacaklarını yakından takip ediyor. Şu anda, bu sezonu tamamlamaya odaklandı.

“Kariyeri konusunda şimdilik endişe edilecek bir durum yok. United, Kim’i Çin’de oynarken de yakından izliyordu. Biz, o dönemlerde United yetkilileriyle bu konu hakkında sadece sohbet etti.

“Ancak, şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki iki taraf arasında somut bir şey olmadı. Şu anda ilgilenmemiz gereken daha önemli bir konu var. Bu yüzden, kariyerini planlamadan önce askerlik durumunu çözmemiz gerekiyor. Öncelikle askere gidecek, daha sonra neler olacağına bakacağız.”