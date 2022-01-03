Kim ne kadar maaş alacak? Öğretmen, bekçi, kaymakam…

2022 memur maaşları belli oldu. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren memur maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48 işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Bu zamlarla birlikte polis, bekçi, öğretmen gibi meslek gruplarının yeni maaşları da belirlendi.

Sozcu.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. 2021 yılının enflasyonu yüzde 36,08 olarak hesaplandı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

Buna göre memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 5 BİN 665 TL

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL’ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141’ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Yeni memur maaşları şöyle:

Memur emeklilerinde ise aylık 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. En düşük işçi emeklisi maaşı 2 bin 41 TL, en düşük çiftçi emeklisi maaşı 2 bin 87 TL, en düşük esnaf emeklisi maaşı ise 2 bin 214 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI

En düşük emekli maaşları yeni oranlara göre şöyle oldu:



Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 36 TL, en düşük işçi emeklisi maaşı 2 bin 41 TL, en düşük esnas emeklisi maaşı 2 bin 214 TL, en düşük çiftçi emeklisi maaşı ise 2 bin 87 TL oldu.

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