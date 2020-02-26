Kim Yiyor Bu Samanları ? Bulgaristan’dan Saman İthal Edildi !





CB. Erdoğan saman ithal edilmiyor demişti; CHP'li Gaytancıoğlu yurtdışından trenle getirilen samanın görüntülerini paylaştı! CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bulgaristan'dan ithal edilen saman balyalarının bulunduğu tren vagonlarının görüntülerini paylaştı. Gaytancıoğlu, muhalefetin saman ithal edildiği iddiasının Erdoğan tarafından yalanlandığını hatırlatarak, "Artık Türkiye'deki tarlalar ekilmediği için yeterli buğdayımız yok. Buğday ithalatı yapıyoruz ve bunun sapı da var. apı da saman halina geliyor ve hayvan yemi olarak kullanılıyor" dedi. "Türkiye'de saman mı kalmadı? Çözüm çok basit. Üretimi desteklemek, ekilen alanları artırmak, üretimde verimliliği sağlamak, yani çiftçiyi desteklemek" diyen Gaytancıoğlu, Bulgaristan'dan üzerinden trenle getirilen samanın TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin farklı illerine dağıtıldığını söyledi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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