Kimi banka koltuğunda kimi traktör römorkunda

1972 Münih Olimpiyatları’nda Türkiye’nin tek madalyasını kazanıp ikinci olan 71 yaşındaki Milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bol madalyalı güreşçimiz için önceki gün Ormanbeyli Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, AKP’li Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Çinkılıç, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar, güreşçiler, Akdağ’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROTOKOL OMUZ VERDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Milli güreşçinin Türk Bayrağı’na sarılı tabutu protokol üyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından omuzlanarak bir traktörün römorkuna taşındı. Akdağ’ın cenazesi traktörle ile mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Geçen yıl bir röportajında ilgisizlikten şikayetçi olan Akdağ’ın, cenazesinin traktörle taşınması tepkilere yol açtı. Yaşanan vefasızlık bir olayı daha hatırlattı. AKP’li eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Vakıfbank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcısıyken yapılan bu atama eleştirilmişti. İki Milli güreşçi arasında yaşanan tezatlık ise “Kimi banka koltuğuna getiriliyor, kimi değerler ise traktörle uğurlanıyor. Yazık” şeklinde yorumlandı.