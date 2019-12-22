Kimse Bilmez 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 26. son bölüm izle

Kimse Bilmez 26. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali ve Sevda nihayet Uygar’dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Kimse Bilmez 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kimse Bilmez 26. son bölüm izleme linki…

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Ali’nin teşkilattan tanıdığı “Manyak” lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim’ Kurtbey ve Ali’nin hayatının tam orta yerine düşer.

KİMSE BİLMEZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KİMSE BİLMEZ 26. SON BÖLÜM İZLE

Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey’i sinsi bir planla vurmak olur. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey’den ne istiyor? Öte yandan Hüdaverdi’nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu’yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşmiştir. Duygu’ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot’u atlatabilecek mi?

Ali’yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır.

Hüdaverdi’nin vurulması herkesi yasa boğar. Ağır yaralanan Hüdaverdi ölecek mi? Babasının katilinin peşine düşen Vedat, Pilot’a rağmen intikam peşindedir. Ali’yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi’yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar’ın peşine düşer. Ali tam Uygar’ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir. Kurtbey’in varlığından güç alan Uygar, tam Ali’yi vuracakken planı terse çıkar.