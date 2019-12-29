Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final izle

Kimse Bilmez final bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal’ın yer aldığı dizinin neden final yaptığı merak ediliyor. İşte Kimse Bilmez final izleme linki…

Kimse Bilmez yaz sezonunda ATV ekranlarında yayınalanmaya başlamıştı. Kış sezonuyla dizinin yayın günü değişmişti. Dizi hakkında final kararı alındı ancak neden final yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin reytinglerde başarılı olamaması nedeniyle bittiği tahmin ediliyor.

KİMSE BİLMEZ FİNAL İZLE

Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır.Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim’in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır.

Öte yandan Nedim’in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali’ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey’in büyüttüğü Zeynep’in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi?Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır.Vedat en sonunda Pilot’a babasının katilinin Ali olduğunu söyler.

Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?Ali’nin, Nedim’den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda’yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?