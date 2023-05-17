Kimse küsmezse UMUT HEP VAR

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı ama muhalefet ve Kemal Kılıçdaroğlu için umutlar tükenmedi. Millet İttifakı, “Umut her zaman var. 2. turda kazanacağız” diyerek atağa kalktı ve çalışmaya başladı. İlk turda olduğu gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderleri ve teşkilatları da 2. turda galibiyet için sahaya çıktı. Millet İttifakı’nın partileri, yüzde 49’a yüzde 44 olarak sonuçlanan ilk turun sonucunun, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanması için yapılması gereken hamleler ile atılması gereken adımları masaya yatırdı. 28 Mayıs günü yapılacak 2. tur öncesine kadar şu hamlelerin gündeme getirilmesi benimsendi:

■ Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilk turda verilen yüzde 44’ü aşkın ve 24 milyon 568 bin oyun tamamının ve firesiz biçimde 2. turda da sandık başına çekilmesi önem taşıyor. Millet İttifakı’na oy veren seçmenin umutsuzluğa kapılmadan 28 Mayıs’ta sandığa gitmemesi sağlanacak.

■ İlk turda Sinan Oğan yüzde 5’in üzerinde ve 2 milyon 829 bin oy aldı. Oğan’a giden oylar Cumhur İttifakı’na karşı olan ancak Millet İttifakı’na da mesafeli duran seçmenden geldi. Bu durumda 2. turda 3 milyona yakın bu oyun büyük bölümünü Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu’na çekilmesi isteniyor.

47 BİN YENİ GENÇ SEÇMEN

■ 28 Mayıs tarihine kadar 18 yaşına girecek olan 47 bin 523 yeni, ve genç seçmen var. Bu seçmenleri de yanına çekme planı var.

■ Yurt dışında oy kullanan vatandaş sayısı 3 milyon 416 bin 172 kişi ve bu seçmenden önemli oranda oy alındı. 2. turda da oylarını arttırarak Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanması sağlanacak.

■ İlk turda oy vermeye gitmeyen 8 milyon 352 bin 496 seçmenden önemli bölümü 2. turda sandık başına gitmeye ikna edilmeli ve bu yönde propoganda yapılmalı, bu tur referandum ve ülke için hayat memat meselesi.

■ İlk turda 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz çıktı. 2. turda sadece 2 adaydan birine oy verileceği için geçersiz oyların sayısının düşmesi bekleniyor. Geçersiz oyların da geçerli biçimde Kılıçdaroğlu’na aktarılması önem taşıyor.

Dünya demokrasileri 2. tur zaferine yabancı değil

Dünyanın birçok ülkesinde ilk turda kazanamayan isimler, 2. turda mevcut devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı ile girdiği yarışı kazandı. Brezilya, İtalya, Fransa, ve Karadağ’da yapılan seçimlerin 2. turunda ilk turda geride kalan adaylar 2. turda ipi göğüsledi. Bazı örnekler şöyle:

BREZİLYA: Brezilya’da 2022’de yapılan 2. tur seçimlerde, ilk turda en yüksek oyu alan 2 adaydan Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yarıştı. İkinci turda ibre solcu lider Silva’ya döndü ve seçimi kazandı.

Fransa’da Macron ilk turda %27 oy aldı 2. turda kazandı

FRANSA: 2022’de yapılan ikinci tur seçimde Emmanuel Macron ile Marine Le Pen yarıştı. Macron ilk turda geride kalırken, ikinci turda rakibi Le Pen’e karşı yüzde 66 oy alarak zafer kazandı.

İTALYA: 2021’de İtalya’da yapılan yerel seçimlerde ilk turda yüzde 30,1 ile birinci çıkan merkez sağın adayı Enrico Michetti ile yüzde 27,03 ile 2. sırada yer alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri ilk turda çoğunluğu elde edemedi. 2. Turda Roma’da ilk turda en fazla oyu alan iki aday, Michetti ile Gualtieri 2. turda karşı karşıya geldi. Michetti ilk turda daha fazla oy alsa da ikinci turda merkez-solun adayı Gualtieri’ye yenildi. Gualtieri, 2. turda oyların yüzde 60’ını alıp Roma belediye başkanı oldu.

BULGARİSTAN: 2022’de yapılan seçimlerde katılım yüzde 33’te kaldı ve adaylar yüzde 50+1 oya ulaşamadı. Ancak bu ülkede süreç farklı oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Anastas Gercikov 2. tura kaldı. Bu turda mevcut başkan Rudev seçimi aldı.

KARADAĞ: Karadağ’da 19 Mart’ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda Milatovic, oyların yüzde 60’ını alarak ülkenin 8’inci cumhurbaşkanı oldu. Milatovic, rakibi ve mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’i 2. turda yendi. Djukanovic ilk turda oyların yüzde 35,3’ünü, Milatovic ise yüzde 28,9’unu almıştı. İkinci turda denge değişti.