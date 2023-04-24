Kimsede para kalmadı, İstanbullu memlekete gidemedi, trafik sıkıştı

İSTANBUL‘da normal zamanda mil­yonlarca insan bayramlarda memleke­tine gittiği için trafik rahatlardı. Başta boğaz köprüleri olmak üzere TEM ve E-5 gibi anayollar neredeyse boş olurdu. Ancak bu Ramazan Bayramı’nda böyle olmadı. Enflasyonla birlikte artan hayat pahalılığı paranın satın alma gücünü yok etti. Ücretler eridi. Milyonlarca ça­lışanın aldığı ücret, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırı­nın bile altına düştü. Buna karşılık benzin ve otobüs bileti fi­yatları tavan yaptı. Ekonomik kriz Ra­mazan Bayramı’nda etkisini bir kez daha gösterdi. Bayramda İstanbul trafiği uzun yıllardan sonra ilk kez yüzde 70 yoğun­luğa ulaştı. İş günle­rindeki trafik yoğunluğunu aratmadı. Metrolar, metrobüsler ve belediye otobüsleri doldu taştı. Marmaray’daki yoğunluk nedeniyle kuyruklar istasyon dışına kadar uzadı.

MİLLET GERÇEKTEN PERİŞAN

İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi, trafik ve yol güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı bu du­rumun ekonomik krizle yakından il­gili olduğunu anlattı. İstanbulluların bu bayramda yüzde 30-40’nın şehir dışına çıkamadığını söyleyen Dr. Sarı “Şehirlerarası otobüsler boş kaldı. Ek sefer bile yapmadılar. Çünkü millette otobüs parası alacak para kalmadı. Otobüs bileti alsalar bile ne yiyecek­ler ne içecekler. Her şeyin fiyatı ateş pahası” dedi. Sarı şunları söyledi: İstanbul toplu ulaşımı bir önceki cu­martesi gününe göre yüzde 20 daha yoğundu. Netice: Ekonomi dip yaptı. Mlilet perişan. Bu her haliyle gözü­küyor. 20 yıldır ilk kez İstanbullular bayramda İstanbul’da kaldı. Memle­ketlerine gidemedi. Ulaşım ücretsiz olduğu için çoluk çocuk İstanbul’da dolaşmaya mecbur kaldılar. Geçen haftasonu ile karşılaştırıldığında met­ro seferlerindeki yoğunluk bile yüzde 23 artış gösterdi. Bu durumla ilk kez karşılaştık. Bu da bize dar gelirli için İstanbul’da yaşamanın ne kadar ma­liyetli olduğunu bir kez daha gösterdi.

MARMARAY KUYRUKLARI İSTASYON DIŞINA TAŞTI: İstanbul’un en önemli toplu taşıma araçlarından olan Marmaray bayramda tarihi günlerinden birini yaşadı. İzdiham nedeniyle kuyruklar oluştu, seferler yetmedi.

Kuyruklar uzadıkça uzadı

İSTANBUL Büyükşehir Be­lediyesi, megakentin ulaşım ihtiyacını karşılamak için 160 yeni metrobüsü daha hizmete almıştı. Ancak bayramda öyle bir yoğunluk yaşandı ki metro­büs duraklarında da kuyruklar oluştu. Bir iki dakika arayla yapılan seferlere rağmen yo­ğunluk gece geç saatlere kadar sürdü. Özellikle Gayrettepe, Beylikdüzü, Cevizlibağ ve Uzun­çayır duraklarında kuyruklar oluştu. Benzer durum metro seferlerinde de yaşandı. Met­robüsü Kadıköy-Kartal ve Ye­nikapı-Hacıosman metrolarına bağlayan istasyonlarda yaşanan izdiham nedeniyle zaman za­man tartışmalar yaşandı.