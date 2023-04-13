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13 Nisan 2023
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Kingsley Coman’dan Beşiktaş sözleri: En iyisiydi…

Alaturka Online
Alaturka Online

Bayern Münih’te forma giyen Fransız yıldız Kingsley Coman, kariyerinde oynadığı en etkileyici stadyumlardan bahsederken Türkiye’den bir stadyumu da öve öve bitiremedi.

The Times’a konuşan Coman, “Celtic Park’ı çok seviyorum. Celtic’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde oynamıştık ve İskoçya gerçekten harikaydı. Başlangıçtaki ışıklar, müthişti ve çok gürültülü bir stadyumdu” dedi.

“BEŞİKTAŞ EN İYİSİYDİ”

Daha sonra Beşiktaş ile oynadıkları maça değinen Coman, “Beşiktaş deplasmanı, oynadığım en gürültülü stadyumdu. İnanılmazdı gerçekten. Bir de Fransa Milli Takımı ile EURO 2016’da Almanya’ya karşı oynadığımız bir maç vardı. Veledrome (Marsilya Stadyumu) o maçta inanılmazdı” sözlerini sarf etti.

26 yaşındaki Kingsley Coman, Bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 28 maçta 7 gol 6 asist kaydetti.

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