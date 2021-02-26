Kipaş Tekstil yüksek teknolojiye bağlı yatırımlarına devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kipaş Holding'e bağlı Kipaş Tekstil'in 2021 yılında da yatırımlarına devam ettiği bildirildi.

Kipaş Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dokuma işletmelerini yüksek teknolojiye sahip yeni makinelerle en üst seviyeye taşımaya hazırlanan Kipaş Tekstil'in böylelikle hem üretim kapasitesini arttıracağını hem de müşteri taleplerine en kısa zamanda üstün kaliteyle cevap verilebileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 255 makineyle üretim yapan ve Kipaş Tekstil Dokuma İşletmeleri'ne ek olarak yeni inşa edilen ve 24 bin metrekare alana kurulacak olan işletmelerinde 268 adet dokuma makinesinin yanı sıra haşıl, konik, seri çözgü, tahar, numune çözgü, bobin haşıl ve ham kumaş kalite kontrol makineleri de devreye alınacak.

Böylelikle Kipaş Tekstil bünyesinde teknik tekstil kumaşları, gömleklik kumaşlar, pantolonluk kumaşlar, ev tekstili kumaşları, kadife kumaşlar başta olmak üzere toplamda yıllık 30 milyon metre kumaş üretimi sağlanacak.

Yeni açılacak Kipaş Dokuma İşletmeleri'nde aydınlatmaların tamamı enerji tasarrufu sağlayan LED ışıklarla gerçekleştirilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneşten yararlanmak için işletme çatılarının tamamen güneş enerjisi panelleri ile donatılması planlandığı ve üretimde özellikle dokunan kumaşlarda geri dönüştürülmüş iplik kullanımına ağırlık verileceği bildirildi.

Yeni yatırımlarla ilgili olarak açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, üretim yaparken çevreye de duyarlı olduklarını belirtti.

Yapılan yatırımların Kipaş Tekstil'e güç kattığını kaydeden Gümüşer, şunları aktardı:

“Dokuma işletmelerimize yatırım yaparken, mevcut üretim alanımızı, kalitemizi ve kapasitemizi artırmayı planladık. Çünkü Kipaş Holding olarak, güçlü üretim sayesinde güçlü bir ekonomiye sahip olacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz. 40 yıla yaklaşan tecrübemizin bize kazandırdıklarıyla yüksek teknolojiye dayalı ve özellikle sürdürülebilir, çevreci üretim metotlarımızla ülke ekonomimize katma değer sağlamakla birlikte gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük hedeflerimizden biri."