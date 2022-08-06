Kira gecikti, ev sahibi kapıyı söktürdü

Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını söktürüp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu, yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı.

Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şuanda ayrılamayacağını söyledi.

HEM KAPISIZ HEM DE ELEKTRİKSİZ KALDI

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde eve gelen ev sahibi M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

Evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kalan Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Biranda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi. (İHA)

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