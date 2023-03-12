Kiraladığı iş yerini sigortalatmak istedi, çıkan sonuç dehşete düşürdü

Nursel Keklik, Merkez Mahallesi Cami Sokak’ta bir iş yerini, tekel bayii olarak işletmek üzere 1 Kasım 2022 tarihinde kiraladı. Yaklaşık 3 hafta önce iş yerini sigortalatmak isteyen Keklik, bodrum katından başlayarak inceleme yaptırdı.

Sigorta şirketi çalışanları binanın bodrum katındaki kolonlarda deniz kumu kullanıldığı anlaşılan betonun dağıldığını, demirlerin korozyona uğradığını belirledi. Nursel Keklik bu tespik sonrası iş yerini tahliye kararı aldı. İş yeri sahibi ise kira sözleşmesindeki sürenin tamamlanmadığı gerekçesiyle dava açtı.

“MEZARLIK BURASI”

Binanın deprem olmasa da yıkılacak durumda olduğunu ifade eden Nursel Keklik, “Bu nedenle sözleşmeyi feshettik, karşı taraf kabul etmedi. İş yeri sahibinin avukatı, ‘Kontratınız var, çıkacaksanız yerinize bir kiracı bulmak zorundasınız. Mal sahibinizi mağdur edemezsiniz’ dedi. Enkazın altında kalarak öleceğiz korkusuyla çıkıyoruz, başkasını nasıl bu riske sokalım. Mühürlenecek burası. Karşılıklı dava açtık. Avcılar Belediyesi 2-3 gün içerisinde binaya bilirkişi gönderecek. İş yerini boşaltıyoruz. Burası tam anlamıyla tabut. Binadaki insanlarla birlikte mezarımızdayız” dedi.

“KİRALAMADAN ÖNCE ZEMİN KATLAR KONTROL EDİLMELİ”

Avcılar Belediyesi binanın bodrum katına kullanım ruhsatı vermediğini, bu nedenle kapalı olan o bölüme bakamadığını anlatan Keklik, “Sigorta şirketi talepte bulununca orayı açtırıp fayansları kırdırdık, demirciye kestirdik, inip baktık. Kolon, üç kiriş kesilmiş içerisinden plastik borular geçirilmiş. Kolonlarda derinlemesine yaklaşık 6 santim derinliğindeki çatlaklar var” şeklinde konuştu.

Can güvenliği olmadığını belirterek tahliye kararı verdikten sonra, iş yeri sahibinin 9 aylık kirayı tahsil edeceğini söylediğini ifade eden Keklik, “Biraz da tehditkar konuştu. Bu ülkede kanun var, inşaat çok anladığım bir alan değil ama kesinlikle kullanım dışı bir demirden bahsediyoruz. Tuttuğunuz gibi dağılan bu demire güvenip, burada yaşamak mümkün değil. Mal sahibimiz binanın sağlam olduğunu iddia ediyor. Para kazanma uğruna bu tarz yerleri lütfen kiraya vermesinler. Bir işletme ya da mülkü kiralarken lütfen zemin katını mutlaka kontrol etsinler. Tüketici para ödüyoruz, bizim de haklarımız var” ifadelerini kullandı. (DHA)