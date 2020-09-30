Kiralık şehir: Denizli

Başak KAYA Selami AYDIN

Ekonomik krizin corona virüsü süreciyle birlikte derinleşmesi özellikle Denizli’de çalışma hayatını felç etti. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar kentte her geçen gün vatandaşın canının daha fazla yandığını söyledi.

Kentin en canlı bölgeleri olan Çamlık ve Gazi bulvarını gezen Sancar, dükkanlardaki ‘kiralık’ yazıları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Sancar “Denizli’den gelen görüntüler ekonominin halini gözler önüne seriyor. 30 yıllık esnafım. Bu kadar çok sayıda dükkan kapandığını görmemiştim. Şehrin her yerinde ‘kiralık’ ilanları görüyoruz. Denizli kiralık kenti oldu. Bu tablo beni korkutuyor. Tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan kriz biraz daha derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

Esnafın yüzde 60’ının aldığı kredileri ödeyemediğini, hükümetin kredi desteği ile ayakta kalma şansı olmadığını belirten Sancar “2002 yılından daha büyük bir kriz ortamı var” dedi.