Kirazlıyayla’da doğa kıyımı!





Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kirazlıyayla köyünde, Meyra Madencilik tarafından cevher zenginleştirme çalışmalarına başlandı. Yöre halkı ve çevre aktivistleri, bu çalışmaların doğayı ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ayağa kalktı. Sözcü TV'ye konuşan Doğa-Der gönüllüsü Murat Demir, çalışmaların özellikle sokağa çıkma yasakları sırasında yapıldığını, jandarmanın, halkı çalışmalardan uzak tutmak üzere hazır beklediğini ve zaman zaman yaşlı vatandaşların yerlerde sürüklendiğini söyledi.