Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde online mezuniyet heyecanı

BİŞKEK (AA) – Türkiye'nin Kırgızistan'da 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), bu yıl 19. dönem mezunlarını verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında marttan bu yana online eğitim gören KTMÜ son sınıf öğrencileri için online ortamda mezuniyet programı düzenlendi.

Üniversitenin Medya Merkezi tarafından düzenlenen online mezuniyet programına video mesajıyla katılan İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Nurlan Omurov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ve KTMÜ Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev mezunları hem tebrik etti hem de tavsiyelerde bulundu.

İki ülkenin milli marşların çalınmasıyla başlayan programda KTMÜ'nün yeni mezunlarından Lira Akılbekova ve Ercan Özkaya adlı Kırgız ve Türk öğrenciler ant içti ve ülke bayrağını öptü.

İletişim Başkanı Altun, üniversitenin mezunlarını, ailelerini ve akademik personelini tebrik ederek, "Türkiye ve Kırgızistan tarafından ekilen tohumlar çok daha gür ve çok daha kuvvetli şekilde kök salacaktır. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle akademik, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla hem iki ülke hem bölge hem de dünya için yüzyıllarca sürecek bir gelenek oluşturacağız ve adımızdan daha fazla söz ettireceğiz." diye konuştu.

Üniversitenin uluslararası niteliğini şu an 5 kıtada 43 ülkede istihdam edilen mezunlarıyla ortaya koyduğunu belirten Altun, "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, eğitimde uluslararası bir marka, bilimde bir cazibe merkezi, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer ve uluslararasılaşmada örnek bir üniversite modelidir." dedi.

Altun, Orta Asya'nın önde gelen üniversitelerinden olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin yüksek öğrenim alanında her geçen gün katettiği ilerlemenin kendileri için iftihar vesilesi olduğunun altını çizdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin hem Kırgızistan hem de Türkiye için kritik öneme haiz bir yüksek eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Altun, üniversitenin Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Nurlan Omurov da üniversitesinin 25 yılda 9 binden fazla mezun verdiğini belirterek 19. dönem mezunlarını tebrik etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat ise mezunlarının kendileri ile Kırgızistan ve Türkiye arasında dostluk köprüsünü ilerleteceklerine olan inancını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı da üniversitenin kuruluşundan bu yana 9 bin 404 mezun verdiğini dile getirerek, "Aileler, bize 5 sene emanet olarak vermiş olduğunuz çocuklarınızı, yetişkin, meslek sahibi, kendine güvenen, gelecekten ümitli, ekmeğini taştan çıkaracak kadar ve azimli gençler olarak emanetimizi teslim ediyoruz. Sizin emeklerinizi ve bizim emeklerimizi birleştirerek taçlandırma imkanı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü mezunlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Rabimiz sağlık ve sıhhat içerisinde, huzur ve mutlulukla daha nice başarılı günlere sizleri taşısın." diye konuştu.