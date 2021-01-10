Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimi ve referanduma katılım oranı yüzde 33,13 oldu

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanı erken seçimleri ve ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi için süren oylamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 33,13 olduğunu açıkladı.

Yerli ve yabancı basın mensupları için oylama süreciyle ilgili brifing veren Şaildabekova, ülke içinde açılan 2 bin 474 sandıkta, 3 milyon 563 bin 574 kayıtlı seçmenden 1 milyon 180 bin 515'inin oyunu kullandığını belirtti.

Şaildabekova, ülke dışında açılan 45 sandıkta kayıtlı yaklaşık 50 bin seçmenden 9 bin 869'unun oyunu kullandığını kaydetti.

Seçimlere ve referanduma katılım oranının düşük olduğu yönündeki soruya Şaildabekova, "Aslında bu, demokratik bir katılım oranıdır." yanıtını verdi.

– Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum

Güvenlik kurumların temsilcileri, sandıkların kapanmasına saatler kala ülkede seçim sürecinin olaysız geçtiğini bildirdi.

Eski Başbakan Sadır Caparov'un da aday olduğu cumhurbaşkanı seçimlerinde 17 aday yarışırken ayrıca ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi için referandum yapılıyor.

Kırgızistan'daki oylama sürecini, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), BDT Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Parlamentosu (AP) ve İslam İşbirliği Teşkilatının yanı sıra ülkelerden 333 uluslararası gözlemci takip ediyor.