Kırgızistan'da siyasi krizin çözülmesinde uluslararası destek konusu görüşüldü

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, ülkedeki siyasi krizin çözülmesine yönelik uluslararası desteği görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından kabul edilen Aydarbekov'un, partner ülkelerin ve uluslararası kuruluşların ülkedeki son olaylara ilişkin derin endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Aydarbekov, iletişim halinde olduğu uluslararası kuruluşların ve yabancı devletlerin temsilcilerinin, Kırgızistan resmi makamlarının ülkedeki sosyo-politik durumu istikrara kavuşturma çabalarına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Bakan Aydarbekov, Kırgızistan'ın yurt dışındaki diplomatik kurumları aracılığıyla ev sahibi ülkenin resmi makamlarıyla mevcut iç siyasi durum hakkında bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Ceenbekov, yabancı ortaklara destekleri için şükranlarını ileterek tüm uluslararası toplumuna ülkedeki son durum ile ilgili güvenilir bilgi sağlamaya özel önem verilmesi gerektiğini altını çizdi.

Ülkede tekrarlanacak parlamento seçimleri için teknik destek imkanların da ele alındığı görüşmede, mevcut durumu çözmek için tüm çabaların hukuki zeminde yürütülmesi için sarf edildiği vurgulandı.

– AB'den, Ceenbekov'a destek

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gönderdiği mesajda, Ceenbekov'un tek anayasal otorite ve cumhurbaşkanlığının ülkede meşru kurum olduğunu vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin, samimi dostu ve güvenilir ortağı olduğu Kırgızistan'daki parlamenter demokrasinin kaderine kayıtsız kalmayacağı ifade edildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Göstericilerin bir bölümü, "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmış, 120 sandalyeli parlamentonun 63 üyesi Caparov'u başbakanlık görevine getirmişti.

Ülkede 19 Ekim tarihine kadar olağanüstü hal ilan eden Ceenbekov'un, Caparov'un görevine devam etmesi için onay vermesi bekleniyor.