Kırıkkale Üniversitesi’nden Arapça İstiklal Marşı açıklaması!

Kırıkkale Üniversitesi’nde Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu’nun gerçekleştirdiği Dünya Arapça Günü etkinliğinde İstiklal Marşı, Arapça okundu.

BROŞÜRLERDE DE VURGU YAPILDI

Kırıkkale Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğunun Dünya Arapça Günü ile ilgili bugün gerçekleştirdiği etkinliğe ait broşürlerde, İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasının da programa alındığı görülmüştü.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada ise, broşürlerin söz konusu etkinliğe ait olduğu doğrulanırken, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının şiir şeklinde Arapça okunacağı belirtildi.

İstiklal Marşı’nın etkinlik kapsamında Arapça okunacak olması tepki toplarken, broşürün üzerinde “görüldü” kaşesinin olması dikkat çekti.