Kırıkkale'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Fatih A. idaresindeki 71 AAZ 954 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen Adem V'nin kullandığı 06 CFE 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 CFE 802 plakalı otomobil refüje çarptı.
Kazada sürücü Adem V. ile araçtaki kadın yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.