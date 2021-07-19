Kırıkkale’de 8 kişi mantardan zehirlendi

KIRIKKALE’de akşam yemeğinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlar ve akraba oldukları öğrenilen 8 kişiden 5’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ORMANDAN TOPLAMIŞLAR

Olay, akşam saatlerinde Sulakyurt ilçesi Sarıkızlı köyünde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Yusuf Berke (18), Safinaz Yıldırım (48), Bahar Geçer (38), Mustafa Köseci (68), Ganime Yorulmaz (50), Sultan Köseci (72), Furkan Efe Geçer (15) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), akşam yemeğinde mangalda yaptıkları mantarları yedi. Ormanlık alanda topladıkları mantarları yedikten sonra şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, ateş ve ishal gibi rahatsızlık yaşayan 8 kişi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sarıkızlı köyüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yapılan ilk müdahalenin ardından 8 kişi yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yapılan tahlillerde 8 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedavi altına alınanlardan Yusuf Berke, Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Diğerlerinin ise durumlarını iyi olduğu ve tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.