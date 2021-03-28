Kırılgan ekonomimiz büyümeyi hissetmiyor

Pandeminin Türkiye ekonomisine ağır zarar verdiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, dünya ekonomisinin 2020’de %3.4 büyümesi beklenirken % 4.3 küçüldüğü düşünüldüğünde bu küresel krizin sonuçlarının vahametinin daha net anlaşılacağını söyledi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Han, “Türkiye %1.8 büyüme ile bu alanda 2020’yi en iyi geçiren G20 üyelerinden biri olsa da kendine has kırılganlıkları nedeniyle, ekonomisinde performansı bu düzeyde hissetmiyor” dedi. Bu görünümün 2021’de devam edeceğini öngören Han, “Türkiye’den uluslararası piyasalara arz edilen finansal enstrümanların cari faiz seviyelerinin yüksekliği görece daha stabil bir finansal ortam yaratabilir” dedi.

AŞIYI KENDİLERİNE ALDILAR

Pandemi sürecinde Avrupa ülkelerinin tutumunu da değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, “Dünya nüfusunun %14’ünü oluşturan zengin ülkeler aşı üretiminin % 53’ünü satın aldı. Bu nereden bakarsak bakalım oldukça vahim bir tablo” dedi.

TOPLUMSAL YARA KOLAY GEÇMEZ

Üniversite eğitimi olmayan çalışanlar açısından istihdamın gelecekte de kolay olmayacağını söyleyen Prof. Han, “Bu kesimler çok zorlandı ve çok önemli sıkıntılar yaşadı. Bunun yıkıcı etkisi, dünyanın diğer taraflarına göre Türkiye’de daha ağır oldu. Burada önemli olan toplumun önemli kesimlerinin geleceğe güvenle bakabilmesi sorunu. Bu halin sosyolojik açıdan ciddi sonuçları olması çok olasıdır. Böyle olursa ortaya çıkacak toplumsal yara ne yazık ki kolay kolay geçmeyecektir. Bir de Türkiye’nin son on yıldır ciddi biçimde göç aldığı düşünülürse, yönetilmesi dikkat gerektiren bir kırılganlıktan bahsediyoruz demektir” ifadelerini kullandı.

‘Açlık ve fakirlik pandemisi…’

Entegre bir dünyada, neredeyse her sosyo-ekonomik kararın kuvvetli bir kelebek etkisi yaratma potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Han, şu değerlendirmeyi yaptı: “Nasıl açlık ve fakirlik birer küresel sorun ise ve sonuçları da dünyanın dört bir yanına yayılıyorsa, pandemi de öyle. Pandemi dahil bugünün tüm sorunları, küresel çözümler gerektiriyor.”