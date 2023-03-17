Kirişlerinden doğalgaz borusu geçen okul boşaltıldı

Eskişehir’deki Osmangazi Ortaokulu hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılırken, okuldaki öğrencilerin aynı bölgede bir başka okulda eğitim öğretimlerine devam etmelerine karar verildi.

OKULUN DOĞALGAZ BORULARI KİRİŞTEN GEÇİYOR

Türkiye’de 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri sonrası okullarda geniş çaplı incelemeler başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği koordinesinde okul denetimleri yapılan kentte, Odunpazarı ilçesi Basın Şehitleri Caddesi’ndeki Osmangazi Ortaokulu’nda yapılan incelemelerde binanın doğalgaz borularının kirişlerden geçtiği ortaya çıktı ve bina ile ilgili güçlendirme kararı alındı.

Osmangazi Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler yine aynı bölgede bulunan Osmangazi İlkokulu’nda eğitim görecek. 2023 yılı yaz döneminde bina ile ilgili güçlendirmelerin tamamlanacağı ve bir sonraki eğitim öğretim dönemine hazır hale getirileceği, ayrıca 11 okulda dayanıklılık açısından denetlemelerin devam ettiği öğrenildi.

“610 OKULDAN KAÇ TANESİ DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİNDEN GEÇTİ?”

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, 2020 yılı Şubat ayında Eskişehir’de bulunan 610 okuldan kaçının deprem performansı değerlendirmesinden geçtiğini, bu değerlendirmelerde güçlendirilmesi, tahliye edilmesi ve yıkılma kararı alınan okulların sayısının kamuoyu ile paylaşılmasını istemişti.

Milletvekili Kabukcuoğlu’na dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Nisan’da verdiği cevapta; Eskişehir’de 64 okul binasının inceleme kapsamına alındığını, 31’i için yıkım, 14’ü için güçlendirme kararı alındığı, 2 okulun sağlam çıktığı, 17 okulun ise hala tetkik çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. Kabukcuoğlu geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e verdiği yazılı soru önergesi ile Eskişehir’deki okulların deprem performansını yeniden gündeme getirdi.

“YIKIM KARARI ALINAN OKULLARDAN HANGİLERİ İÇİN BU KARAR UYGULANDI”

İstanbul’da 93 okul ve eğitim kurumu başta olmak üzere diğer illerde de deprem nedeniyle okulların tahliye edildiğini ifade eden İYİ Partili Kabukcuoğlu, verdiği soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti:

* Eskişehir, aktif fay hattı bulunan 24 şehirden biridir. Hatırlayacağınız üzere 2016 yılında Yunus Emre Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin Makine Bölümü Binası için yıkım kararı alınmasına rağmen 2020 yılına kadar eğitime devam edilmesi, Eskişehir’deki aileleri tedirgin etmeye devam etmiştir. 2020 yılında soru önergemize cevaben şehrimizde yıkım kararı alınan okullardan hangileri için bu karar uygulanmıştır?

* 14 okulumuz için güçlendirme kararı alındığı ifade edilmiştir. Geçen 3 yılda bu 14 okuldan hangileri güçlendirilip depreme karşı dayanıklı hale getirilmiştir?

* 2020 yılında 17 okul için tetkik çalışması başladığı ifade edilmiştir. 3 yıl aradan sonra bu tetkik çalışmaları tamamlanıp hangi kararlar alınmıştır?