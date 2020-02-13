Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözleri

Bir döneme damgasını vuran efsane oyuncu Kirk Douglas, geçen hafta 103 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood’u yasa boğan yıldız ismin, son sözlerini ise, kendi gibi oyuncu olan oğlu Michael Douglas açıkladı.

Wisconsin eyaletinin Madison kentinde Bloomberg adına düzenlenen bir seçim etkinliğine katılan Douglas, burada kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı ve babasıyla son anlarını anlattı. Douglas, babasının son sözlerini, ABD başkan adaylarından Michael Bloomberg’ü desteklemek için sarf ettiği belirtti. Douglas babasının hastanedeyken “Mike bu işi halledebilir” dediğini söyledi.