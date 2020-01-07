Kırklareli Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: Kırklareli’nde okullar tatil mi?

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy İlçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kırklareli Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında iki ilçede okulları bugün yani 7 Ocak Salı günü tatil ilan etti.

DEMİRKÖY VE VİZE’DE KAR TATİLİ

Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle O7 Ocak 2020 salı günü Demirköy ilçemizde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir”” denildi. İHA