Kırmızı ışıkta geçti: 5 araç birbirine girdi, 3 yaralı





Saat 11.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Caddesi’nde meydana gelen kazada, 34 TC 8507 plakalı cip sürücüsü Kaan S., hastaneye dönüş yaptığı trafik ışıklarında kırmızı ışık ihlali yaparak geçti.

Bu sırada Ataköy istikametinde ilerleyen otomobil, önce cipe daha sonra da otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, refüjdeki taş bariyerlere çarpıp takla attı ve ters istikametten gelen kamyonete çarptı.

Kazada takla atan otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kamyonetteki iki kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan şoför Engin Ö. ve yanındaki yolcuyu çıkartmak için çalışma başlattı ve yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkışan 2 kişi kurtarıldı.

Kazanın ardından yol Florya istikametine tamamen kapandı. Trafik ekipleri, araçları hastaneye giren yola yönlendirerek trafiğin akışını sağladı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (DHA)