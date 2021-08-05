Kırmızı kategorideki yer alan kentte corona tablosunu gören aşı sırasına girdi

Corona virüsü risk haritasında kırmızı kategoride yer alan ve haftalık vaka sayısı 100 binde 599,29’a yükselmesi ve hastanelerde doluluk oranları bir anda artmasıyla birlikte corona virüsü tablosunu gören vatandaşlar, aşı olabilmek için randevu alıp randevu saatinden önce hastaneye gelerek aşı oldu.

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Corona virüsü risk haritasında kırmızı kategoride yer alan ve risk sırasında 2’inci sırada yer alan Diyarbakır’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün yatığı açıklama sonrası aşı randevusu alıp, olmak için sıraya girdi.

Kent genelinden haftalık vaka sayısı 100 binde 599,29’a yükselirken, aşı randevusunu alan vatandaşlar, saatleri gelmeden hastanelerde aşı kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Uzmanlar corona virüsünden korunmanın en önemli yolunun aşı olduğunu hatırlatarak, aşı sırası gelenler en kısa sürede aşı olmaları çağrısında bulundular.

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