Kırmızı listedeki Konya’da dolan mezarlıklar defin işlemlerine kapatılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Konya’da her geçen gün artan vaka sayısı endişelendiriyor.

Kentin durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz hafta açıkladığı güncel corona virüsü vaka haritasına da yansımıştı. Haritaya göre, Konya’da 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının 119,28’den 150,98’e yükseldiği görüldü.

MEZARLIKLAR YÜZDE 99 DOLDU

Kentte artan vaka ve ölüm sayılarının ardından Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Üçler Mezarlığı ve Selçuklu ilçesinde yer alan Musalla Mezarlığı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi yeni bir karar aldı.

Belediye meclisinin aldığı karara göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan Üçler ve Musalla Mezarlığı, kapasitesinin yüzde 99 doluluk oranına ulaştığından dolayı 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren defne kapatılacak.

BELEDİYE AFİŞLERLE DUYURDU

Belediye meclisinin aldığı kararın ardından mezarlık girişlerine vatandaşları bilgilendirmek için “Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 98 sayılı kararına göre Üçler Mezarlığı ve Musalla Mezarlığı 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yeni defne kapatılacaktır” yazılı afişler asıldı.

“ÖLÜ SAYISI YÜZDE 60 ARTTI”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, şunları söyledi:

* 1 yıldır devam eden pandemi sürecinde corona virüsü kaynaklı günlük ortalama 25-30 vatandaşımız hayatını kaybediyor.

* Coronadan önceki dönemle bugünü kıyasladığımızda günlük ölüm sayısı yüzde 60 civarında arttı.

* Kent merkezinde bulunan 2 mezarlığımızda da az sayıda olan mezar yerleri coronadan kaynaklı ölüm sayılarının artması nedeniyle kısa sürede doldu.

“KENTTE EK TEDBİRLER ALINMALI”

Konya’da corona virüsü vaka sayılarının arttığını da dikkat çeken Çetin, şu ifadeleri kullandı:

* Konya’da vaka sayılarımızın büyük çoğunluğu mutant virüs. Şu an kamu hastanelerimizdeki yoğunluktan da vaka sayılarının artışa geçtiğini gözlemleyebiliyoruz.

* Özellikle Konya’da etkili olan mutant virüsün etkilerini ilerleyen günlerde daha fazla hissetmeye başlayacağız. Bunun için kentte mutlaka ek tedbirlerin alınması gerekiyor.

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