‘Kırmızı telefon’ geri dönüyor: Bu kez Çin ile

ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Çin ile doğrudan bir acil durum hattı kurma olasılığını araştırıyor.

CNN’in ABD’li bir yetkiliye ve cihazla ilgili konuşmalara aşina olan başka bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Washington yönetimi, Soğuk Savaş sırasında ABD ile Sovyetler Birliği arasında kurulan “kırmızı telefon” fikrine benzer bir fikir üzerinde duruyor.

İlk kez Kennedy tarafından kuruldu

“Moskova-Washington sıcak haberleşme hattı” olarak da bilinen hat, 1963’te Başkan John F. Kennedy tarafından kuruldu. Kırmızı telefon sistemi, o zamanlar, çatışan süper güçler arasında nükleer savaştan kaçınmak için Pentagon ve Kremlin arasında güvenli bir diyaloga izin verdi.

Biden ve Xi’nin birbirlerine hemen ulaşmasını sağlayacak

Bununla birlikte, kaynağa göre Biden dönemi “kırmızı telefon” hala konsept aşamasında ve Çinlilerle resmi olarak gündeme getirilmedi. Habere göre acil durum hattı, ABD Başkanı’nın şifreli telefon görüşmeleri veya mesajlar yoluyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e hemen ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca, Biden’ın ulusal güvenlik ekibindeki üst düzey yetkililer ve Çinli meslektaşları tarafından da kullanılacak.

Örneğin söz konusu acil durum hattıyla birlikte, “ani askeri hareketler veya siber saldırılar hakkında gönderilen uyarı mesajları hakkında acil bilgilerin paylaşılabileceğini” belirtildi.

Öte yandan, Çin, Hong Kong’da demokrasiyi dağıtma faaliyetleri ve corona virüs salgınının başlangıcındaki ihmal ve şeffaflık eksikliğinin sorumluluğunu kabul etmeyi reddettiği iddialarıyla, son birkaç yıldır uluslararası bir inceleme dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.

ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, bir süredir çeşitli yaptırımlarla da karşı karşıya.

Xi: Zorbalık etmeye kalkışan ülke sonuçlarıyla katlanır

Bu ayın başlarında Çin Komünist Partisi’nin 100. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Devlet Başkanı Xi, ülkesinin hasımlarına sert bir uyarıda bulunarak, Çin’e “zorbalık” etmeye çalışan herhangi bir ülkenin sonuçlarına katlanacağını söyledi. Çin lideri ayrıca meydan okurcasına ülkesinin bir gün dünyanın en büyük savaş gücüne sahip olacağına söz verdi.