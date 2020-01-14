Kırşehir Armas Termal Oteli Tanıtım Videosu





Otelin Web Sitesi İçin https://armastermalresort.com/tr/ Kış Tatilinin Tadını Armas Termal Resort İle Kırşehir'de Çıkartın!

Armas Termal Resort ile kış aylarının vazgeçilmezi olan Termal Tatil keyfini en uygun fiyata yaşayın! Hijyenik ve rahatlatıcı termal havuzlarımızın sıcacık şifalı suyunda kış tatilinin keyfini çıkarın. Anadolu’nun orta kesiminde yer alan otelimiz Ankara’ya 1,5 saat, Nevşehir’e 80 km uzaklıkta ve Kayseri’ye 1 saat uzaklıktadır. Lüks ve sağlıklı bir tatil için geç kalmayın! Tuz odaları, Spa&Masaj Salonu ve Şifalı Termal Havuzlarımız ile hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek bu tatil fırsatını kaçırmayın! Türk mutfağından, Kırşehir’in geleneksel lezzetlerine kadar sunduğumuz restoranımızda yepyeni lezzetler keşfedeceksiniz. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için (0386) 419 40 40 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da online rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

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