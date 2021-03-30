Kırşehir'de “Ahi Evran Kardeşlik Ormanı” oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) – UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca bu yılın "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kırşehir'de oluşturulan "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı"nda 850 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ve Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Boztepe yolu üzerindeki alanda tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu yılın "Ahi Evran Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda valilik bünyesinde oluşturulan komisyonun çeşitli etkinlikler planladığını söyledi.

"Ahi Evran Kardeşlik Ormanı" oluşturulmasının da bu etkinliklerden olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Ahilik cömertlik, yiğitlik, fedakarlık, kardeşlik, paylaşımcılık gibi ulvi değerleri bünyesinde barındıran, bilginin hikmetle ticaretin ahlakla buluştuğu bir müessese. Bu müessesenin hem dünya milletlerine hem de bizden sonra gelecek nesillere aktarılması noktasında bu yıl yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. 34. Ahilik Haftası Kutlamaları dışında yıl boyuna yayılacak etkinliklerle ilgili valiliğimizde bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon toplantısında yıl boyunca sürecek bazı etkinlikler yapılması kararlaştırıldı. Bu kararlardan bir tanesi de Ahi Evran Kardeşlik Ormanı oluşturulması idi. Bu vesileyle fidan dikmek için buraya geldik."

Fidanların Kırşehir'in yeşile bürünmesine de katkı sunacağını belirten Akın, "Ahi Evran Veli'nin 850. doğum yılı nedeniyle burada sembolik olarak 850 fidanımızı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar Kırşehir'in yeşillenmesine ve gelecek nesillere daha yeşil bir Kırşehir bırakılmasına vesile olacak, aynı zamanda da bu ağaçların büyüyüp dal budak saldığı gibi Ahilik prensipleri hem ülkemize hem dünyamıza yayılacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, esnaf ve sanatkarlar, öğrenciler ve vatandaşlar orman için ayrılan alana fidan dikti.