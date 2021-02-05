Kırşehir'de jeotermal su kaynağı, geri dönüşümle beslenecek

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezinde kullanılan jeotermal suyun, kaynağına geri verilmesi için proje hazırlandığını söyledi.

Akın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'in Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki iller arasında jeotermal kaynak varlığı yüzde 10 seviyesinde olan önemli bir kent olduğunu ifade etti.

Merkez Terme ve Karakurt bölgeleri ile Çiçekdağı ilçesindeki Mahmutlu ve Bulamaçlı bölgelerinin 2007 yılında termal turizm alanı ilan edildiğini hatırlatan Akın, buraların jeotermal yatırıma açık olduğunu belirtti.

Kırşehir'in jeotermal kaynaklarının şehrin ısıtılmasında, sağlık, turizm ve sera alanlarında kullanıldığını vurgulayan Akın, Terme bölgesinde 845 yatak kapasiteli 4 termal tesis bulunduğunu dile getirdi.

Jeotermal kaynağın en iyi şekilde kullanılması için İl Özel İdaresi vasıtasıyla çalışmalar yapıldığını anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Terme bölgesindeki jeotermal kaynaklarımızı tek merkezde toplayacak ve kullanılan suyun kaynağı geri beslemesini sağlamak üzere, toplama ve reenjeksiyon (tekrar basma) sistemini devreye almak üzere bir proje geliştirdik. Bu projenin hayata geçirilmesi için gereken 6 milyon liralık kaynağı Ahiler Kalkınma Ajansından temin ettik. Bugünlerde ihale edilmek üzere. İnşallah bu sistemin devreye girmesiyle daha kontrollü ve kaynağı besleyebilen bir sistemi kurmuş olacağız. Çünkü, şehrimiz turizmde geleceğe yönelik söz sahibi olmak istiyorsa en önemi kaynağı jeotermaldir."

Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal alanında pilot üniversite ilan edildiğini anımsatarak, "Bu alanda üniversitemizde ciddi projeler yürütülmektedir. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla şehrimizi jeotermal alanında önemli bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.