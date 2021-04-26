Kırşehir'de toplanan oyuncaklar Ankara'da kanser tedavisi gören çocuklara ulaştırıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de yaklaşık iki ay önce başlatılan kampanya ile toplanan oyuncaklar, Ankara'da kanser tedavisi gören çocuklara dağıtıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, sendikanın öncülüğünde "Bir oyuncak bir kalp" sloganı ile düzenlenen kampanyada çok sayıda oyuncak toplandı.

Çocuğu da kanser tedavisi gören öğretmen Şenol Dönmez'in evinin bir odasında toplanan oyuncaklar, sendika yetkililerinin çalışması ile Ankara Gazi Hastanesi ile LÖSEV'in Ankara'daki merkezine teslim edildi.

Oyuncaklar daha sonra hastane ve LÖSEV görevlileri tarafından kanser tedavisi gören çocuklara dağıtıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir İl Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce başlattıkları kampanyanın Kırşehir'de ilgi gördüğünü söyledi.

Kanser tedavisi gören çocukların mutluluğunun her şeye bedel olduğunu vurgulayan Kırbuğa, "Kampanya sürecinde toplanan oyuncaklarımızı sıkıntısız bir şekilde Ankara'ya ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla hassas davranarak oyuncakları bizzat kendimiz dağıtamadık. Görevlilere teslim ettik. Onlar da uygun oldukları zamanda çocuklara dağıttılar." dedi.