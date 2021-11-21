Kırşehirli çiftçilerden AKP’ye olay isyan! “Zam oğlu zam! Yeter artık!”





CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, seçim bölgesi Kırşehir’in Mucur ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Girdi maliyetleri nedeniyle ürün ekemez duruma geldiklerini anlatan bir çiftçi, günlük olarak elektrik, mazot, gübreye zam geldiğini belirterek, “Zam oğlu zam. İyi kötü borç kredi bulduk. O pancarı ekelim. Buyurun gidelim. O pancar et oldu et. Çürüdü ya tarlada. Almadılar. Gün vermiyor (alım için)” dedi. Çiftçi, “Bunun işi bitti ya” diyerek, AKP’ye oy vermeyeceklerini ifade etti. Çiftçi, emekliye verilen maaşın da düşük olduğunu kaydederek, “Emekliye bir şey yok. Adam bin 800 lira parayla geçinebilir mi?” diye sordu. Çiftçi, CHP’li İlhan’a “İnşallah başa geçersiniz. Arkanızdayız. Kafanızı yormayın. Yeter ya. 50 senedir bir insan olamaz ya 50 senedir. Bir tane de Ahmet, Mehmet ağa olsun” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #çiftçiler #isyan #akp #chp #çiftçiisyanetti #tarım #ekonomi #zam #gündem #yurttaştv