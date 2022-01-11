Kırtasiyeci: 1,5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya dert yanan Düzceli kırtasiyeci, “1,5 ay önce bir top kağıdı 15’e alıyorduk, şimdi 62,5+KDV’ye alıyoruz. 70-75’e geliyor. O da bulursak” dedi.

CHP, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi önderliğinde parti meclisi üyeleri, milletvekilleri birlikte Düzce’yi ziyaret etti. CHP heyeti Düzce’nin çeşitli yerlerinde esnafla da görüştü.

Veli Ağbaba’nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, “1,5 ay önce bir top kağıdı 15’e alıyorduk şimdi 62,5+KDV’ye alıyoruz. 70-75’e geliyor. O da bulursak. Üniversite öğrencilerine 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk, şimdi biz 25 kuruşa mâl edemiyoruz” diye dert yandı.

“YUMURTA PAHALI ÇÜNKÜ HER ŞEY PAHALI”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise yumurta satan esnafla konuştu. Yıldırım Kaya’nın “Yumurta neden bu kadar pahalı?” sorusu üzerine esnaf, “Yumurtanın tanesi artık bir lirayı geçiyor. Ürünler pahalı çünkü yem pahalı, işçilik pahalı, mazot pahalı, hepsi pahalı” şeklinde yanıt verdi. Yıldırım Kaya da “Çakma ekonomistlere taş çıkartacak yanıt” dedi.

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