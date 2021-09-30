Kış ayları yaklaştı, vatandaşlar bitkisel ürünlere yöneldi

Elazığ’da kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, bağışıklıklarını yüksek tutmak için bitkisel ürünlere yöneldi.

Elazığ’da havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sitemini yüksek tutarak hem girip ve nezleden hem de corona virüsten korunmak için bitkisel ürünlere yöneldi.

Hal böyle olunca tarihi Kapalıçarşı’nın yolunu tutan vatandaşlar, kış çayı, ıhlamur, tarçın, zencefil ve kuşburnu gibi ürünler almaya başladı. Bunların yanında paket halinde satılan bitkisel ürünlere de talep olduğu görüldü.

Özelikle bağışıklık sistemini daha çok kuvvetlendirmek için içerisinde ginseng, propolis, udu hindi, arı sütü, polen ve bal karışımıyla elde edilen direnç macununa da vatandaşın talebi yoğun.

“BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTAN MACUNLARIMIZ VAR”

Kapalıçarşı esnaflarından Selçuk Aktaş, “Bizde bitkisel ürünler satılıyor. Genelde ot ve bitkiler, bitkisel ve hazır çaylar satıyoruz. Biz mevsimsel çalıştığımız için kış ürünlerinde bitkisel olarak kış çayları, ıhlamurlar, tarçınlar, zencefiller ve kuşburnu gibi ürünler satılıyor. Aynı zaman da bu pandemiden dolayı covid hastaları için hazırladığımız bağışıklık sistemini güçlü tutan macunlarımız var. Tüm arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. İHA

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