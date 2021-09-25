Kış erken geldi! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle TIR’lar yolda mahsur kaldı.

Yoğun fırtına ve kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Ardahan’ı Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu.

Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

“BİZİ KİMSE UYARMADI”

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan TIR sürücüleri, ”Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz. 25 Eylül’de maalesef yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef.” ifadelerini kullandı.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir TIR, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı. İHA

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