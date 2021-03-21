Kış geri geliyor! Kar ve soğuk İstanbul’u da etkileyecek

Mart ayının son günleri yaklaşırken kış günlerini tekrar hissedeceğiz. Meteoroloji’nin yayınladığı haftalık hava durumu haritasına göre bugünden itibaren etkisini artıracak yağışlarla beraber sıcaklıklar düşecek, yer yer kar etkili olacak.

İSTANBUL HIZLA SOĞUYACAK

İstanbul’da 10 derece dolaylarında hissedilen hava sıcaklıkları gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşecek. Görülecek karla karışık yağmurun yanında yer yer kar yağışı gözlenecek.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA KAR ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde hafta ortasından itibaren kar yağışı gözlenecek. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken birçok şehir beyaza bürünecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

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