Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Karlı, buzlu ve yağmurlu zeminlerde standart lastiğe göre daha iyi yol tutuş ve fren mesafesi sağladığı için kış lastiği zorunluluğu uygulanıyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlıyor.

Kış lastiği uygulaması yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar için 1 Aralık itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine, hususi araçlar için uygulama zorunlu olmayacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2022’ye kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.