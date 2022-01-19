Kış soğuğunda isyan ettiren kuyruk! ‘AKP görsün, utansın’

Artan hayat pahalılığı nedeniyle sofrasına götüreceği bir ekmeğin bile maliyetini düşünen vatandaşlar soğuğa rağmen bugün de ekmek kuyruğuna girdi. Dakikalarca ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan biri “İmamoğlu görsün” diye tepki gösterirken bir başka vatandaş “AKP görsün, utansın” diyerek yaşadıklarına isyan etti.

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Aralıklarla hafif kar yağışının görüldüğü kentin en kalabalık nüfusa sahip ilçesi Esenyurt’ta da vatandaşlar Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, iktidarın olan biteni görmesini istedi. Bir vatandaş “İmamoğlu görsün” diye tepki gösterirken bunu duyan bir başka vatandaş ise “AKP görsün, AKP utansın” ifadeleri ile yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

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