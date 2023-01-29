Kış tatbikatında nefes kesen görüntüler





Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan ve 18 Ocak’ta başlayan ‘Kış Tatbikatı-2023’, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde devam ediyor.

Almanya, Azerbaycan, İngiltere dahil 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikat, cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

MSB TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Zorlu kış koşullarında devam eden tatbikatın görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından “Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de Kış Tatbikatı’nda izleyelim…” notuyla paylaştı.

Tatbikat 2 Şubat tarihinde sona erecek.